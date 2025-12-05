Bir evin bodrumunda bulundu! Tarihi geçmiş, etiketsiz...

Karaman'da bir evin bodrumunda gıda güvenliğini tehdit eden 2 bin 424 kilogram peynir ele geçirildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez ilçedeki bir evin bodrumunda uygunsuz koşullarda süt ürünleri depolandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, adreste 2 bin 424 kilogram peynir ve 60 kilogram tereyağ ele geçirdi.

Kontrolde, ürünlerin 567 kilogramlık kısmının son tüketim tarihinin geçtiği, kalanın ise etiketsiz ve izlenebilirliği olmayan ürünlerden oluştuğu tespit edildi.

Sağlıksız ürünlere el konuldu.