BIST 10.969
DOLAR 42,51
EURO 49,53
ALTIN 5.770,54
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Abone ol

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizde kadınların rol oynamadığı hiçbir zaferden söz edemiyorsak, kadın katılımının olmadığı bir geleceği de tahayyül edemeyiz. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Güçlü aklı, güçlü yüreği ve güçlü maneviyatı ile destan yazan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek
ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek
TRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda kalmasına onay verilmesine tepki gösterdi
TRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda kalmasına onay verilmesine tepki gösterdi
Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacak
Adliyedeki 147 milyonluk hırsızlıkta yeni detay! Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Adliyedeki 147 milyonluk hırsızlıkta yeni detay! Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Bu tuzağa dikkat! Dolandırıcılar yeni yöntem geliştirdi
Bu tuzağa dikkat! Dolandırıcılar yeni yöntem geliştirdi
İsrail ateşkes dinlemedi Gazze'yi bombaladı
İsrail ateşkes dinlemedi Gazze'yi bombaladı
Bakanlık devreye girdi piyasadan toplatılıyor! Kalem kutusunda ‘kurşun’ tespit edildi
Bakanlık devreye girdi piyasadan toplatılıyor! Kalem kutusunda ‘kurşun’ tespit edildi
Arex Sigorta kimin mallarına el kondu! Kefalet sigortası ile zorda olanları...
Arex Sigorta kimin mallarına el kondu! Kefalet sigortası ile zorda olanları...
Başsavcılık duyurdu! PAYCO Elektronik Para'ya el kondu: 11 gözaltı
Başsavcılık duyurdu! PAYCO Elektronik Para'ya el kondu: 11 gözaltı
OPET'te 3 ay sürecek "Fasty Hediye Festivali" başladı
OPET'te 3 ay sürecek "Fasty Hediye Festivali" başladı
Eurovision 2026'da İsrail krizi! Azerbaycan'dan şaşırtan karar!
Eurovision 2026'da İsrail krizi! Azerbaycan'dan şaşırtan karar!
Paribu CoinMENA'yı satın aldı
Paribu CoinMENA'yı satın aldı