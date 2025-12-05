Gözaltındaki yönetici ile ilgili detaylar şoke etti! Takımının maçına 4-0 bahis oynamış: 2.8 milyon TL...

Kendi takımının maçına bahis oynadı 475 bin TL kazandı

Habere göre; Emrah Çelik'in 3 Mart 2023 tarihinde oynanan Kayserispor – Antalyaspor maçında takımının 4-0 kazanacağına bahis oynadığı belirlendi. Maç da bu skorla bitince Çelik'in kupondan 475 bin TL kazandığı ortaya çıktı.