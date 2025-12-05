BIST 10.998
Gözaltındaki yönetici ile ilgili detaylar şoke etti! Takımının maçına 4-0 bahis oynamış: 2.8 milyon TL...

Antalyaspor eski 2. Başkanı Emrah Çelik, futbolda bahis soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Çelik ile ilgili ortaya çıkan detaylar şok etkisi yarattı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında bugün yeni operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı. Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri de Antalyaspor'un eski ikinci başkanı Emrah Çelik.

Yeni Şafak'taki habere göre; Çelik'in kendi kulübünün maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı ve 4-0'lık skor kuponundan büyük para kazandığı belgelere yansıdı.

Kendi takımının maçına bahis oynadı 475 bin TL kazandı

Habere göre; Emrah Çelik'in 3 Mart 2023 tarihinde oynanan Kayserispor – Antalyaspor maçında takımının 4-0 kazanacağına bahis oynadığı belirlendi. Maç da bu skorla bitince Çelik'in kupondan 475 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

Bayiye icra takibi başlatmış

2024 Eylül ayında Çelik'in sahibi olduğu şirketin Antalya'da bir İddaa bayisi işleten S.B. hakkında 2 milyon TL'lik icra takibi başlattığı belirlendi. Bayi sahibi borcu reddetti. Mahkemeye sunduğu belgelerde ise Çelik'in bahis trafiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

