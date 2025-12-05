BIST 10.969
Sözcü TV’nin başına geçen Yılmaz Özdil'den paylaşım: Ağlayacaksanız oynamayalım

Sözcü TV'nin başına geçen Yılmaz Özdil'den paylaşım: Ağlayacaksanız oynamayalım

Sözcü TV’de geçen günlerde yaşanan işten çıkarmalar ve yeni yapılanma medya sektöründe gündeme oturdu, Yılmaz Özdil bugün X hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdil, diye yazdı.

Sözcü TV’de 1 Aralık'ta Genel Yayın Yönetmeni dâhil 14 gazetecinin işine son verilmesi büyük yankı uyandırdı.

Buna göre, Sözcü Medya Grubu Başkanlığı’na Yılmaz Özdil, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği’ne İpek Özbey, Sözcü TV Genel Müdürü görevine ise Güney Öztürk getirildi.

Kanalın ekran yüzleri arasında yer alan Uğur Dündar ve Özlem Gürses de kanaldan ayrılmıştı.

Tartışmaların odağındaki yılkaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ağlayacaksanız oynamayalım" ifadelerine yer verdi.

İşten çıkarılan bazı isimler şöyle olmuştu:

Özgür Çakmakçı - Genel Yayın Yönetmeni
Hakan Durmuş - Yayın Koordinatörü
Emel Okaygün - Haber Müdürü
Dora Mengüç - Haber Müdürü
Cem Özkeskin - İstanbul Haber Müdürü
Gülşah İnce - Sunucu
Fırat Fıstık - Muhabir
Meral Danyıldız - Muhabir
Ozan Kelleci - Muhabir
Mehmet Bal - Muhabir
Onurcan Kankal - Kameraman

