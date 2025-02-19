10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı rozetlerini bizzat Erdoğan taktı

31 Mart yerel seçimlerinde farklı partilerden belediye başkanı seçilen 10 isim, AK Parti'ye katıldı. Başkanların çoğunluğunun Yeniden Refah Partisi'nden geçmesi ise dikkat çekti.Abone ol
Batman, Elazığ, Kütahya, Manisa, Çankırı, Şırnak ve Adıyaman'dan DEVA Partisi, CHP ve Yeniden Refah Partili 10 ilçe belediye başkanı bugün AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından 10 ilçe ve belde belediye başkanına rozet taktı.
AK Parti'ye katılan belediye başkanları şunlar:
Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)
Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (YRP)
Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)
Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti)
Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)
Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)
Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP)