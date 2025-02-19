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Muş'ta 7 çocuk annesi kadın kocası tarafından öldürüldü

Muş'ta 7 çocuk annesi kadın kocası tarafından öldürüldü

Muş'un Malazgirt ilçesinde, tartıştığı eşinin uzun namlulu silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

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Balkaya köyünde yaşayan İhsan İ, dün henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Aynur İ'ye uzun namlulu silahla ateş etti.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 7 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

Aynur İ'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çiçekveren köyüne bağlı Yıldız mezrasında toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan İhsan İ. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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