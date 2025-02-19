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Bakanı Vedat Işıkhan'ın acı günü

Bakanı Vedat Işıkhan'ın acı günü

Bakan Işıkhan, ablası Seyhan Güneş'i kaybetti. Güneş'in vefat haberini Bakan Kurum, yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, hayatını kaybetti. Bakanlar ve AK Partili kurmaylar Işıkhan'a başsağlığı diledi.

Vefat hberini alan Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden kıymetli ablası Seyhan Güneş'e Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumenin mekânı cennet olsun." dileklerini paylaştı.

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