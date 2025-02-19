Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir’e deprem uyarısı

Ege Denizi'ndeki depremler devam ederken Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir için uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Prof. Dr. Sözbilir, İzmir’in afet risk planına volkanik patlama tehlikesinin de eklenmesi gerektiğini vurguladı.

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’in doğal afet risk haritasına volkanik patlama tehlikesinin de eklenmesi gerektiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayında konuşan Prof. Dr. Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yalnızca deprem ve tsunami değil, volkanik hareketliliğin de ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"İZMİR İÇİN AFET PLANINA VOLKANİK PATLAMA SENARYOLARI DA EKLENMELİ"

Çalıştayda deprem, tsunami ve volkanik patlamalar üzerine kapsamlı bir sunum yapan Sözbilir, Santorini Adası’nın kuzeyinde yaşanan depremlere dikkat çekerek, bölgedeki volkanik hareketliliğin geçmişte olduğu gibi bugün de potansiyel bir risk oluşturduğunu vurguladı.

"Ege Denizi’nde bulunan çok sayıda volkan, binlerce yıldır aktif olarak püskürmeler gerçekleştirdi. Geçmişte yaşanan patlamalar, büyük depremleri ve ardından tsunamileri tetikledi. Bu jeolojik döngü devam ettiği sürece, İzmir ve çevresi de bu risklerle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na volkanik patlama senaryolarını da dahil etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

VOLKANİK PATLAMALAR ATMOSFERİ VE TARIMI TEHDİT EDİYOR

Ege’de yaşanabilecek bir volkanik patlamanın sadece sarsıntılarla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, yanardağın aktif hale gelmesi durumunda atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını, bunun da hava kirliliği, tarım alanlarında zarar ve çevresel felaketlere yol açabileceğini belirtti.

Santorini’de milattan önce 1600 yılında gerçekleşen büyük patlamanın 6 büyüklüğünde bir depreme neden olduğunu hatırlatan Sözbilir, benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde, İzmir ve Ege kıyılarının da ciddi şekilde etkileneceğini söyledi.

TSUNAMİ TEHLİKESİNE KARŞI 30 DAKİKALIK KRİTİK SÜRE

Ege’de büyük bir depremin ardından oluşabilecek bir tsunaminin yaklaşık 30 dakika içinde kıyılara ulaşabileceğini söyleyen Sözbilir, olası bir tsunamiye karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Depremin ardından tsunami hemen gerçekleşmez. Denizde bir hareketlenme olur ve dev dalgalar kıyıya ulaşmadan önce belirli bir süre geçer. Bu süre zarfında insanların kıyıdan uzaklaşarak yüksek yerlere çıkması hayati önem taşır." dedi.

İZMİR İÇİN DEPREM MASTER PLANI GEREKLİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kentin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Tugay, İzmir’in henüz kapsamlı bir deprem master planına sahip olmadığını ancak bu alandaki çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

"30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler, hepimize önemli dersler verdi. Ancak bu dersleri ne kadar hızlı uygulamaya geçirdiğimiz tartışmalı. İzmir'in kapsamlı bir deprem master planına ihtiyacı var ve bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz." dedi.

AFET ÇALIŞTAYINDA YENİ SENARYOLAR GELİŞTİRİLİYORTek günlük çalıştayda,

başta deprem olmak üzere afetlere karşı alınması gereken önlemler ele alınırken, altyapı, lojistik, iletişim, teknolojik araçlar, veri kullanımı, insani yardım ve acil müdahale konularında yeni senaryolar geliştirilecek. Ayrıca gönüllü yönetimi, dezavantajlı bireylerin desteklenmesi ve olay yeri yönetimi gibi konular da değerlendirilecek.