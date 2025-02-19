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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekimi için torbalar belli oldu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekimi için torbalar belli oldu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekiminde torbalar belli oldu. Türkiye kura çekimine Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte 2. torbadan katılacak

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Kura çekimi Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde 8 Mart'ta yapılacak. Türkiye, Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte kuraya 2. torbadan katılacak.

Son şampiyon Belçika, dört kez şampiyon olan İspanya, 2015 ve 2021 yıllarında zafere ulaşan Sırbistan ve 2009 şampiyonu Fransa ise ilk torbada yer alacak.

Bu yıl 40. kez düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 18-29 Haziran tarihlerinde Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kura çekimindeki dört torba şu şekilde:

1. Torba: Fransa, İspanya, Belçika, Sırbistan

2. Torba: Türkiye, Almanya, İtalya, Çekya

3. Torba: Karadağ, Büyük Britanya, Yunanistan, Slovenya

4. Torba: İsveç, Portekiz, Litvanya, İsviçre

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