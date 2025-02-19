Ataşehir'de kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsüne para cezası

İstanbul Ataşehir'de kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun sürücüsüne 647 bin 47 lira ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonun Yenişehir Mahallesi'ndeki boş bir araziye hafriyat döktüğünün belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kamyonu, Esatpaşa Mahallesi'nde park halinde ve yüklü bir şekilde bulan ekipler, sürücüyü de yakaladı.

Ekiplerce sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde ölçü kontrolüne girmemek" maddesinden 16 bin 975, "yükü dökülecek şekilde yükleme yapmak" maddesinden de 2 bin 72 lira ceza kesildi.

Zabıta ekiplerince sürücüye Çevre Kanunu'nun "kaçak döküm yapmak" maddesinden 460 bin, "belediye izin belgesi olmadan yük taşımak" maddesinden de 168 bin lira ceza yazıldı.

Öte yandan, trafik yönünden hacizli ve yakalamalı araç olduğu tespit edilen kamyon trafikten men edildi.