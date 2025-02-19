Elon Musk "Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor" yorumuna katıldığını belirtti
Amerikalı milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor" yorumuna, "100 puan" emojisiyle yanıt vererek bu değerlendirmeye katıldığını belirtti.Abone ol
Musk, sosyal medya platformu X hesabından, bir kullanıcının "Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor." paylaşımına yanıt verdi.
Yanıtında Elon Musk, "100 puan" emojisini kullanarak bu yoruma katıldığını ifade etti.