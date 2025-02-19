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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 ülkedeki 16 siyasi partiden temsilci katılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 ülkedeki 16 siyasi partiden temsilci katılacak

 AK Parti'nin 23 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi katılım sağlayacak.

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Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yurt içi ve dışından önemli misafirler ağırlanacak.

Kongreye, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek. İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da büyükelçilik ve diplomatik düzeyde katılım olacak.

Yurt dışından siyasi partiler de davet edildi

Kongrenin yapılacağı salonda, Belçika, Azerbaycan, Çin, Etiyopya, Somali, Filistin, Rusya, Kosova, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Bulgaristan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden, 16 siyasi partinin 31 temsilcisi de yerini alacak.

Ayrıca, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Friedrich Naumann Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Konrad Adenauer Vakfı, BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği ve Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri de kongreye katılacak.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, büyükelçiler ile yabancı misyon şefleri ve diğer misafirler için 22 Şubat'ta "Hoş geldiniz yemeği" düzenleyecek.

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