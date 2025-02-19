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Trump yönetiminden göçmen karşıtı bir hamle daha! 26 bin göçmen çocuk etkilenecek

Trump yönetiminden göçmen karşıtı bir hamle daha! 26 bin göçmen çocuk etkilenecek

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkeye tek başına gelen ve ebeveyni olmayan göçmen çocukların göç mahkemelerinde temsil edilmesi için ayrılan fonların kesildiğini duyurdu.

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Trump yönetimi, ebeveynleri olmadan ABD'ye göç eden 18 yaşın altındakilere ilişkin yeni bir karar aldı.

Bu kapsamda, refakatçisi olmayan çocuklara göç mahkemelerinde yasal temsil, hukuki danışmanlık ve yasal haklara yönelik eğitimler verilmesini sağlayan fonlar kesildi.

Kararın, ebeveynleri olmadan ABD'ye gelen 26 bin göçmen çocuğu etkilemesi bekleniyor.

ABD'de Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisi (ORR), ebeveyni veya refakatçisi olmayan çocukların göç mahkemelerinde temsil edilebilmesi için kar amacı gütmeyen kuruluşlara her yıl binlerce dolar fon sağlıyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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