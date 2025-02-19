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Trump'ın sözleri fiyatları etkiliyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump'ın sözleri fiyatları etkiliyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu?

 Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,3030 seviyesinden işlem görüyor.

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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 36,2760'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 36,3030 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,9720'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 45,8260'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

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