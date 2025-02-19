BIST 9.917
DOLAR 36,30
EURO 37,98
ALTIN 3.420,14
HABER /  GÜNCEL

Kulislerden sızan olay iddia! Yerel seçim iptal edilebilir

Kulislerden sızan olay iddia! Yerel seçim iptal edilebilir

CHP'nin 2023 yılındaki kurultayı için başlatılan "şaibeli kurultay" soruşturması sürüyor. İddiaların hukuki olarak ispatlanması halinde kurultayın iptal edilerek CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel yönetiminin de düşmesi söz konusu... Gazeteci Barış Yarkadaş, kurultayın iptal edilmesi halinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin de iptal edilebileceği iddiasının konuşulduğunu öne sürdü.

Abone ol

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultayda para dağıtıldığı ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları yargıya taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın, dava sonucuna bağlı olarak iptal edilebileceği konuşuluyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, CHP kurultayının iptal edilmesi durumunda, 2024 yerel seçimlerinin de iptal edilebileceğinin bazı çevreler tarafından tartışıldığını belirtti.

"YEREL SEÇİMLERİN İPTALİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Yarkadaş iddiayı şu sözlerle dile getirdi: "Kurultayın iptaliyle ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. Kaynağım şunu söyledi. 'Sadece kurultay iptal edilmez. Kurultay iptal edilirse 2024 yılında yapılan yerel seçimlerin de iptali gündeme gelebilir.'"

Konuya ilişkin farklı hukukçularla görüştüğünü ifade eden Yarkadaş, "Bazı hukukçular bu iddiayı gerçekçi bulmazken, bazıları ise 'zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir' görüşünü savunuyor. Yani, kurultay sürecinde şaibe olduğu düşünülürse, yapılan atamaların da tartışmalı hale gelebileceği konuşuluyor" dedi.

Henüz hukukçular tarafından fikir birliği olmasa da, kulislerde bu senaryonun dile getirildiğini vurgulayan Yarkadaş, konunun önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelebileceğini söyledi.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı! Üç partiye davet yok
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı! Üç partiye davet yok
Baba dediği kişi gerçek babasının katili çıktı! Gerçeği DNA testiyle çıktı
Baba dediği kişi gerçek babasının katili çıktı! Gerçeği DNA testiyle çıktı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'la görüştü
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'la görüştü
Ankara'da eski eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı
Ankara'da eski eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialara MHP'den sert tepki
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialara MHP'den sert tepki
Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Trump'tan AP ajansına Amerika Körfezi resti
Trump'tan AP ajansına Amerika Körfezi resti
Metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı
Metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı
Hastaneye kaldırılan Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği açıklandı
Hastaneye kaldırılan Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği açıklandı
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, turu Benfica'ya getirdi
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, turu Benfica'ya getirdi
İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Acil müdahalede fiyat pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı
Acil müdahalede fiyat pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı