Acil müdahalede fiyat pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla fiyat pazarlığı yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturmada H.Y. gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi. Hastane yönetimi ise olay sonrası H.Y'nin işine son verdiğini açıkladı.Abone ol
İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.