BIST 9.917
DOLAR 36,27
EURO 37,92
ALTIN 3.422,80
HABER /  GÜNCEL

Acil müdahalede fiyat pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı

Acil müdahalede fiyat pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla fiyat pazarlığı yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturmada H.Y. gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi. Hastane yönetimi ise olay sonrası H.Y'nin işine son verdiğini açıkladı.

Abone ol

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor
Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor
Narin Güran cinayetinde 31 şüpheli için kovuşturma kararı
Narin Güran cinayetinde 31 şüpheli için kovuşturma kararı
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
Zelenskiy'nin eşi Zelenska'dan 'Emine Erdoğan' paylaşımı
Zelenskiy'nin eşi Zelenska'dan 'Emine Erdoğan' paylaşımı
Volodimir Zelensky'den Türkiye'ye teşekkür mesajı
Volodimir Zelensky'den Türkiye'ye teşekkür mesajı
Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası TFF'den toplantı kararı geldi
Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası TFF'den toplantı kararı geldi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi
Trabzonspor, Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
Trabzonspor, Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
Bakan Uraloğlu'ndan İsrailli bakana tepki! Salonu terk etti
Bakan Uraloğlu'ndan İsrailli bakana tepki! Salonu terk etti
Ordu'da sahile vuran 7 varil incelemeye alındı
Ordu'da sahile vuran 7 varil incelemeye alındı
Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altın yatırımcıları için kritik tarihi duyurdu
Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altın yatırımcıları için kritik tarihi duyurdu
Engelli öğretmen ataması için takvim açıklandı
Engelli öğretmen ataması için takvim açıklandı