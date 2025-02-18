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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor

Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, yapay zeka kullanımı arttıkça kişilerin eleştirel düşünme oranları azalıyor.

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Araştırmacılar, 319 kişiye, işle ilgili görevleri yerine getirmek için yapay zekaya nasıl ve ne zaman güvendiklerini ve bunun kendi eleştirel düşünme yeteneklerine ilişkin algılarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini incelemek için anket uyguladı.

Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin söz konusu araştırmasına göre, kişiler yapay zekaya ne kadar çok başvurursa o kadar az eleştirel düşünce geliştirdiler.

Çalışmada, yapay zekaya bağımlılığın, kişilerin eleştirel düşünme yeteneklerini kullanma biçimini değiştirdiği, bu gibi durumlarda odaklarını "bilgi doğrulama, yanıt entegrasyonu ve görev yöneticiliğine" kaydırdığı bilgisi paylaşıldı.

KAYNAK Forbes

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