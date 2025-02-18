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DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı

DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı

Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Alya Akkuş'un ikametine operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına aldığı Akkuş, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü.

Akkuş'un adresindeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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