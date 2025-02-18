Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altın yatırımcıları için kritik tarihi duyurdu

Merkez bankalarının artan altın alımlarına dikkat çeken Goldman Sachs, 2025 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti.

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Altın yatırımcıları belirsizliğin ne zaman geçeceğini merak ederken, dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Merkez bankalarındaki altın taleplerinin büyüdüğünü vurgulayan banka, altında rekor için tarih verdi.

GOLDMAN SACHS: YIL SONUNDA ALTIN REKOR KIRACAK

Goldman Sachs, 2025 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti. Banka, merkez bankalarındaki taleplerin artmasının yıl sonundan önce altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağını belirtti.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI, ALTIN FİYATLARINI İYİCE YÜKSELTEBİLİR

Öte yandan Goldman Sachs, gümrük tarifesi endişelerinin yanı sıra politika belirsizliklerinin de yüksek devam etmesi durumunda, altının yıl sonuna kadar ons başına 3.300 dolara yükselebileceğini vurguladı. Goldman Sachs, merkez banlarının aylık ortalama 70 ton altın satın alması halinde, altın fiyatlarının 2025 sonunda ons başına 3.200 dolara yükselebileceğini kaydetti.