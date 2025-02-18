ABD ve NATO'dan Türkiye açıklaması: 'Tayfun' yakalanmıyor'

ABD yayın organları, Türkiye'nin 180 ülkeye ihracat yaparak büyük bir savunma gücü haline geldiğini belirtti. 'Tayfun' balistik füzesi, hava savunma sistemlerinin çoğuna yakalanmadığı yorumunu aldı.

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Türk Savunma Sanayi göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayisinin temelinin etkileyici olduğunu ifade ederek Ar-Ge sektöründe çalışan binlerce şirketten övgüye bahsetti.

ABD merkezli yayın organları da Türkiye'nin savunma gücüne odaklandı. Türk savunma endüstrisinin ihracat gücünün 7.1 milyar dolara ulaştığı ve ürünlerinin tüm dünyaya pazarlandığına değinen yayın organları ayrıca 'Tayfun' balistik füzesine de yer vererek “hava savunma sistemlerinin büyük kısmına yakalanmıyor” yorumunda bulundular. Analizlerde ayrıca Ankara'nın SİHA ihracatı sayesinde diplomatik ilişki ağını genişlettiği bilgisi de paylaşıldı.

180 ÜLKEYE SATILIYOR

ABD merkezli küresel savunma yayın organı Defense News'in manşetten verdiği analiz yazısında Türk savunma endüstrisinin ihracatının 7.1 milyar doları aştığına vurgu yapıldı. Analizde, Türkiye'nin gelişmiş teknolojiye sahip savunma ürünlerinin Avrupa ve Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar tüm dünyaya ihraç edildiğine vurgu yapıldı. Yazıda 2023 yılında savunma sektörünün ihracat hacminin 5.5 milyar dolar olduğu ve Türkiye'nin “büyük bir savunma gücüne dönüştüğü” dile getirilirken “geçtiğimiz yıl 180 ülkede ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin ürünleri arasında İHA ve SİHA'ların yanı sıra savaş gemileri ve elektronik savaş sistemleri gibi üst düzey teknolojiye sahip ürünler de bulunuyor” ifadesine yer verildi.

EŞSİZ SİHA AKINCI

ABD merkezli bir başka savunma haber sitesi Defense Post'da ise iki ayrı analiz yayınlanarak Türk savunma sektöründeki gelişmelerden övgüyle bahsedildi. Fas'ın Bayraktar Akıncı SİHA'larına kavuştuğu bilgisini paylaşan yayın organı “2023 yılında imzalanan anlaşmanın ardından Türkiye her zamanki gibi hızlı davranarak savunma ürünlerini zamanında teslim etti” ifadesine yer verildi. Türkiye'nin savunma ürünleri sayesinde yalnızca Fas'ın değil tüm Kuzey Afrika ülkeleri ile Ankara arasındaki ilişkilerin de geliştiğine vurgu yapılan yazıda Akıncı SİHA'nın aynı anda nokta atışlı saldırı, gözlem-istihbarat ve komuta-kontrol görevlerini yerine getirebilmesi dolayısıyla tüm dünyada en çok talep edilen SİHA'lardan birisi haline geldiğine değinildi.

TAYFUN İLK BALİSTİK FÜZE

Yayın organının bir diğer analiz yazısında ise Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli füze sistemi 'Tayfun'un 500 kilometre öteden hedef vurma testini başarıyla geçtiği bilgisine yer verildi. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi de olan Tayfun'un deniz hedefini vurduğu ifade edildi.

HİPERSONİK HIZA ÇIKIYOR

Dikkat çeken analizde, mevcut kabiliyeti dolayısıyla yüksek-öneme sahip hedefleri büyük bir isabetle vurabilen Tayfun'un elektronik savaş araçlarının engellemelerine takılmadığına da değinildi. Analiz yazısındaki bilgilere göre yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki füze hipersonik hıza sahip olduğu için düşman hava savunma sistemlerinin büyük bölümünü aşıyor. Yayın organının yazısında Tayfun'un 2023 yılında seri üretime girdiği ve Türkiye'nin önemli bir başarı elde ettiği yorumuna da yer verildi.

KAYNAK: HABER GLOBAL/EMRE ÖZTÜRK