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Uzun süredir sahalardan uzaktı! Antrenmanda takımla çalıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uzun süredir sahalardan uzaktı! Antrenmanda takımla çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınmayla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, çeşitli pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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