Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'ı sandığa davet etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de İstanbul’un 17. Kent Lokantası’nı açtı. Tören sırasında konuşma yapan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, "Artık yönetemiyorsun" şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Erken seçim çağrısını yineleyen İmamoğlu, halkın yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, “Bu millet heyecanla hakkını alacağı sandığı bekliyor. Biz seni her gün sandığa davet edeceğiz. Çünkü millet hakkını senden de alacak, yaşadığı zorlukların hesabını senden de soracak. Bunu nerede yapacak? Demokrasinin hazinesi olan sandıkta yapacak. Milletimiz hesap sormaya hazır mı?” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, halkın seçimle hesap soracağını vurgulayarak, “Vatandaş ile sandık arasına kimse giremez. Biz de bir milim geri adım atmadan tam yol ileri diyeceğiz ve milletimizin desteğiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Hakkınızı almaya geldiğiniz burada, biz de size hakkınızı bir nebze sunabiliyorsak, ‘Bize ne mutlu’ dediğimiz anları yaşıyoruz. Bu güzel ülkede, çok güzel anlar yaşayabiliriz. Ama ne yazık ki her gün, her saat onur kırıcı, insanlarımızın umudunu yerle bir eden, hakkın-hukukun çiğnendiği, insanların itibarlarının zedelendiği, adaletin yok sayıldığı, yargının ne yazık ki birilerinin silahı gibi kullanılması yönünde çalışmaların yapıldığı her gün, İstanbul'da birisinin, bir kişinin bir gündemi var. O da ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu. O kişiyi biliyorsunuz değil mi? Ben de diyorum ki, ‘Yahu Allah aşkına; bu memleketin onlarca derdi var, onlarca sıkıntısı var. Sen bunlarla ilgilenmiyorsun, bu sorunları çözmek için… Ekonomi, adalet, işsizlik, işsizlik, istihdam, mülakatı kaldırmak, sağlık, eğitim, çevre… Yani o kadar konu var ki… Deprem bölgesinde verdiğiniz ama yerine getiremediğiniz sözler, birçok konu... Bunlarla ilgilenmeyip, muhtemelen gece yatıyor rüyasında Ekrem İmamoğlu, sabah kalkıyor Ekrem İmamoğlu. Güne başlarken ilk talimatlarını Ekrem İmamoğlu üzerinden veriyor. Böyle yapıyor. Bunu görüyorum, hissediyorum, yaşıyorum.”

"İmamoğlu, adaletli bir Türkiye vadediyor"

“Size bir şey söyleyeyim mi sevgili hemşehrilerim? Ekrem İmamoğlu çok sevdiği, hayran kaldığı güzel Silivri'den şunu söylüyor. Bu ülkeye şunu vaat ediyor. Bu ülkeye, bu güzel insanlara şunu vadediyoruz: Biz bu memlekette öyle adil, insanların birbirini sevdiği, o denli güzel bir huzur ortamını, öyle büyük bir zenginlik vadediyoruz ki, bu ülkenin her insanının hak ettiği, kent lokantasına sadece keyif kahvesi içmeye geleceği günleri bu insanlara vadediyor. Adaletli bir Türkiye vaat ediyor. O adaletli Türkiye'de herkesin yargı önünde, hukuka uygun bir şekilde hesap vereceği bir ortamı da vadediyor. Kimsenin hakkının yenmediği bir ortamı vadediyor. Kimsenin hukukunun çiğnenmediği bir ortam vadediyor. Vaat ettiğimiz o gün ve o ortam, sizi bile koruyacak, sizin bile geleceğinizi koruyacak. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve geleceği için ben diyorum ki; artık yönetemiyorsun. Bu milletin nasıl ki burada coşkuyla bir kent lokantasında hakkını almaya geldiğini görüyorsun ya; bu millet heyecanla hakkını alacağı sandığı da bekliyor sandığı da.”