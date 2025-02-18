Dursun Özbek'ten TFF'nin davetine sert yanıt: "Amaçları reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağım"

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın başkanlarını bir araya getirmeyi planlamıştı. Dursun Özbek TFF'nin bu planını samimi bulmadığını söyledi, çok sert ifadeler kullandı.

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Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında konuştu.

Sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'deki performansına değinen Özbek, "Süper Lig tarihinde ilk 23 maçın 20'sini kazanan ilk takım olduk. Bu önemli bir başarı. Buna emek veren teknik kadro, futbolcu ve çalışan arkadaşlarıma güzel bir alkış rica ediyorum." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 20 Şubat Perşembe günü 4-1'in rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edeceklerini hatırlatan başkan Özbek, "Futbolcularımız, perşembe günü terlerinin son damlasına kadar savaşacak ve Avrupa'daki hedefimize ilerlememizi sağlayacak. Perşembe günü kar bekleniyor. Tüm taraftarlarımızdan ricam, soğuk havada zafer ateşini yakmak için takımımıza destek olmaları. Tribünde takımımızın yanında yerlerini alsınlar. Her zaman onlar bizim yanımızda ve büyük destekçimiz. Bu perşembe de onlara ihtiyaç duyduğumuz bir gün." diye konuştu.

"Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim"

TFF'nin yarın Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin başkanlarının katılımıyla toplantı çağrısı yaptığını aktaran Dursun Özbek, gelen çağrıyı samimi bulmadığını belirtti.

Özbek, camiasının Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yapmasını beklediğini aktararak, "Bugün birçok arkadaşımın benden futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen, giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum. Hepimizin içinde birikmiş çok şey olduğunun farkındayım. Sizden önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Sürekli bizi kışkırtarak kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına da izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Amaçları PR veya reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağım"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kendilerine yazı gönderildiğini belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Bir istişare toplantısı tertip ediyor. Ali Koç, ben ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediliyor. Mektupta özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunulup, bu derbinin ne kadar önemli olduğundan, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Şimdi mi bu değerler aklınıza geldi? Sekiz aydır görevdesiniz neredeydiniz, Türk futbolunun geldiği noktanın farkında değil misiniz? Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım. İyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi dile getirdim, kullanılan ifadelere ve söylenenlere şüpheyle yaklaştım. Dün akşam saatlerinde, Çaykur Rizespor maçımıza 1 saat kala TFF, henüz bizden de cevap almadan bu toplantıyı duyurdu. O zaman endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Henüz cevap almadan, önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıda zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR veya reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağım."

Türk futbolunun zor ve çok eziyetli bir dönemden geçtiğini anlatan Özbek, "Türk futbolunda sanki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk kez oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman bu kardeşlik ve itidal çalışmalarına hiç ihtiyaç duyulmamış... Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynanmaya sıra geldiğinde itidal çağrısı yapılıyor, memleketin huzuru ve Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor. Bunun böyle olmadığının herkes farkında. Hem memleketimizdeki hem de Türk futbol ailesindeki huzuru, samimiyeti en çok isteyenler biziz. Ancak bugüne kadar olanlara sessiz kalıp en son gün, önemli bir maçımızın 1 saat öncesinde önemli deklarasyonla çıkıp, sanki gidip el sıkıştığımız zaman bütün problemlerin çözüleceği havası yapmak güzel olmadı. Burada yapılmak istenen art niyetli davranışı da tasvip etmiyorum." diye konuştu.

"Ali Koç ve benim kulüpleri temsil yetkimiz yok"

Dursun Özbek, kendisi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezası olduğu için TFF yönetmeliği gereği kulüpleri temsilen toplantıya katılamayacağını ileri sürdü.

TFF yönetmeliğinden bahseden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve benim hak mahrumiyeti cezamız var. Cezamız 28 Şubat'ta bitiyor. TFF'nin yönetmeliğine göre bir başkan veya yönetici hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. Maçlara dahi gelemezsiniz. Bizim göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Samimi duygularla yapılan her şeyin içinde varız. Çünkü ülkemizi ve futbolu seviyoruz. Futbolda dünya markası olmuş bir kulübüz. Bize yakışan budur ama davranış biçiminizin bunu sağlayacak şekilde olması lazım. Sekiz aydır yapılan uygulamalar bunun böyle olmadığını göstermiştir. 'Ben başkanları toplantıya çağırıyorum da bunların kulüplerini temsil yetkileri var mı?' diye düşünemediler. Maalesef Türk futbolu anlattığım seviyede. Bunun bir an önce düzelmesi, futbolda adaletin sağlanması gerek. Tehlikeli bir yolda giden futbolu ve camiaları kutuplaştıran, kardeşi kardeşe düşman eden ve toplumsal olaylara yol açacak çalışmanın içine girmemek lazım. Ülkemizin göstermelik toplantılara ihtiyacı yok."

Özbek, sözlerini "Bir kez daha yüksek sesle tekrarlıyorum. Sizlerden aldığımız destekle Galatasaray bütün yaşananlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır. Buna kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz." diyerek tamamladı.