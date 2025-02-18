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SGK açıkladı, maaş bağlanacak! İşte yaşlılık aylığı alma şartları

SGK açıkladı, maaş bağlanacak! İşte yaşlılık aylığı alma şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya üzerinden açıklama yaparak yaşlılık aylığı almak için oluşturulan şartları açıkladı. En düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 TL olarak belirlenmişti.

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2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan, 15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve yaşlılık aylığı statüsü 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların çalışma gücü kaybı yüzde 40-49, sigortalılık süresi 18 yıl ve prim gün sayısı 4100 gün olanlara yine çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 arasında, sigortalılık süresi 16 yıl, prim gün sayısı 3700 olanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

4/1-(A) NEDİR?

Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir.

 

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