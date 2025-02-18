CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi canlı yayında yalan söyledi belgesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, tv100 canlı yayınında partiden ihraç edilen Yılmaz Ateş'in affı konusunda herhangi bir başvuru olmadağını söyledi. Gazeteci Sinan Burhan, af dilekçesinin bizzat Gül Çiftçi'nin imzası ile iki ay önce başvurusunun reddedildiğini gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, dün akşam katıldığı tv100’de Eşit Ağırlık adlı televizyon programında, partiden ihraç edilen Yılmaz Ateş’in affı konusunda herhangi bir başvuru olmadığını ve böyle bir talep gelirse parti meclisinin değerlendirileceğini belirtti.

Ancak, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın edindiği bilgilere göre, Yılmaz Ateş yaklaşık iki ay önce (13.12.2004 )CHP Genel Merkezi’ne af dilekçesi sundu ve bu dilekçe, 27 Aralık tarihinde Parti Meclisi tarafından reddedildi.

Sinan Burhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'ye "televizyon programında Yılmaz Ateş’e neden af çıkmadı?" sorusunu yöneltti.

Gül Çiftçi ise "Yılmaz Ateş sanki hiç başvurmamış gibi başvuru yapılırsa bu konu ile ilgili mecra parti meclisidir, Yılmaz Ateş partimiz için değerlidir." dedi.

Oysa Ateş’in başvurusu zaten reddedilmişti. Bu ifade ile büyük bir skandala imza attı. Oysa Ateş 27 Aralık tarihinde bizzat kendi imzası ile partiye alınmamış. Selin Sayek Böke ve Ensar Aytekin Ateş’in partiye dönüşüne red cevabı vermiş.

Sinan Burhan’ın Yılmaz Ateş ile yaptığı görüşmede, Ateş dilekçesini verdikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski parti yöneticileri Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın’ın desteğini aldığını ifade etti.

Yılmaz Ateş'ten Çiftçi'ye tepki

Onları senin partiye dönmen çok iyi olur dediklerini Özgür Özel’in kendisine partiye döneceğini söylediğini, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın da dönüşünü desteklediklerini belirten Ateş, buna rağmen başvurusunun reddedildiğini ve Gül Çiftçi’nin başvuru yapılırsa yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bu cümleleri duyunca şok geçirdiğini ve utandığını söyledi.

Parti Meclisi'nden ret kararı çıktı

Ateş ayrıca "Veli Ağbaba partiye dönmelisin dedi. Sayın Özgür Özel‘le rahmetli Baykal’ın mezarında konuştuk abi partiye dönmelisin dedi. Hikmet Çetin Yılmaz partiye dönmelisin dedi. Bütün bunlara rağmen parti meclisinden ret kararı çıktı hangi güç bu kararı aldırdı, kamuoyunu takdirine bırakıyorum" dedi.