Elitaş'tan asgari ücret açıklaması: Zam yapıldığında kimse tasarruf etmez

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, asgari ücrete ve emekli maaşlarına yönelik olası zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yüksek oranlı bir artışın kısa vadede refah seviyesini yükseltebileceğini ancak uzun vadede enflasyonu artırarak ekonomik dengesizliklere yol açabileceğini belirten Elitaş, "22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yapıldığında, bu kişi ‘3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasını tasarruf edeyim’ demez." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücret ve emekli aylıklarına yönelik ek zam beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrete yüksek oranlı bir artış yapılmasının kısa vadede refah seviyesini yükseltebileceğini ancak uzun vadede ekonomik dengeleri bozarak enflasyonu tetikleyeceğini ifade etti.

Bir televizyon programında konuşan Elitaş, büyük oranlı zamların tüketim alışkanlıklarını etkileyerek fiyat dengesini bozabileceğine dikkat çekerek, “Diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yapıldığında, bu kişi ‘3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasını tasarruf edeyim’ demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa, geçmişten kalan eksiklerini tamamlamak için harcamaya yönelir” dedi.

Bu durumun, mal ve hizmet fiyatlarında dengesiz bir artışa yol açabileceğini belirten Elitaş, “İlk etapta refah seviyesi artışı gibi görünse de bu süreç, zaman içinde enflasyon baskısı nedeniyle ekonomik sıkıntılara dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hükümetin, enflasyonla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlediğini vurgulayan Elitaş, ekonomik istikrarı sağlamak adına dengeli adımlar atılması gerektiğini söyledi.