Bakan Kurum müjdeyi verdi: Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut’un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dar gelirli için konut kampanyasının başlayacağını duyurdu.

Bakanı Murat Kurum, Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

"DAR GELİRLİ İÇİN ADIM ATIYORUZ"

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için adımımızı atmış olacağız. Kampanyamızla birlikte sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da başlatıyoruz. Bu müjdeyi vermiş olalım.

"UYGUN VADE VE DÜŞÜK PEŞİNATLI VE PEŞİNATSIZ SUNULACAK"

Emlak Konut projelerini diğer gelir grubundaki vatandaşlarımıza uygun vade oranlarıyla düşük peşinat ya da peşinatsız olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyayı Emlak Konut bu hafta içinde duyuracak.

BAKAN KURUM'DAN TÜSİAD TEPKİSİ

Türk İslam şehirlerinin eski güzel günlerine dönmesine kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaktır. Böyle büyük hedefler ortaya konulması gerekirken, üretim ve istihdama katkı yapması gerekirken siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını da hep birlikte görüyoruz. Biz devlet olarak Türkiye'yi büyütmek için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz.

TÜSİAD'ın tarihini çok iyi biliyoruz. Daha önceki yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. O dönem çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil bugünün güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. Burada biz büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle bir araya gelerek birbirinden değerli birlik, odalarımızla bir araya gelerek gösteriyoruz. Bu manada ülkenin geleceği adına elini taşın altına koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.