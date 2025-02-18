Altında yükseliş sürüyor! Gram altın ne kadar oldu?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 379 liradan tamamlamıştı. Altında bugün de yükseliş sürüyor.

Abone ol

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardında 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin belirsizliği, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak, güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.