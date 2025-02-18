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Altında yükseliş sürüyor! Gram altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında yükseliş sürüyor! Gram altın ne kadar oldu?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 379 liradan tamamlamıştı. Altında bugün de yükseliş sürüyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne  yükselişle başlamasının ardında 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin belirsizliği, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak, güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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