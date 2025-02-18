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Komşu ülkeden Türkiye adımı! Petrol için tarih verildi

Komşu ülkeden Türkiye adımı! Petrol için tarih verildi

Irak ile Türkiye petrol konusunda anlaşma sağladı.Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak'tan Türkiye'ye 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtti.

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Komşu ülkeden Türkiye adımı! Petrol için tarih verildi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak Petrol Bakanlığından bir heyetin yarın Erbil'de IKBY'li yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

Muhammed, petrol ihracatının mart ayına kadar yeniden başlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

TARİH VERİLDİ 

Öte yandan Iraklı Bakan Abdulgani de basına yaptığı açıklamada, petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını söyledi.

Abdulgani, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, IKBY'nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini kaydetmişti.

Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

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