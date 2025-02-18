Meral Akşener aylar sonra ortaya çıktı yeni imajı dikkat çekti

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aylar sonra görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta Akşener'in yeni imajı dikkat çekti.

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partideki görevini bırakmasının ardından cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları ile gündeme geldi.

Akşener'e yakın milletvekillerinin AK Parti'ye katılmasıyla birlikte Akşener, muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, uzun süredir kamuoyundan uzak kalan Meral Akşener'le fotoğrafını paylaştı. Uçak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var.”