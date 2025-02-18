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Yoğun kar yağışı! Bu ilçelerde okullar tatil edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yoğun kar yağışı! Bu ilçelerde okullar tatil edildi

 Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

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