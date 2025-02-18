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Nevşehir'de eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nevşehir'de eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla intihar etti.

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Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki ERAS Sitesi'nde bir binada yaşanan olayda, yaklaşık dört ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın (21) ikametine gelen M.B. (26), yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek Akdoğan'ı öldürdü.

M.B. daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Akdoğan ve M.B'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bina girişinde beklerken sinir krizi geçiren Akdoğan'ın yakınlarına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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