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HABER /  DÜNYA

Meta, denizin altına 50 bin kilometre kablo döşeyecek

Meta, denizin altına 50 bin kilometre kablo döşeyecek

Meta, dünya çapında 50 bin kilometre uzunluğunda su altı kablosu döşemeyi planlıyor.

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Meta, ABD, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve diğer bölgeleri birbirine bağlayacak olan "Project Waterworth"un tamamlandığında dünyanın en uzun su altı kablo projesi olacağını duyurdu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, sosyal medyanın ötesine geçerek yapay zeka ve onu destekleyen altyapı da dahil olmak üzere, teknoloji alanındaki varlığını genişletmeyi amaçlıyor.

Şirket, yeni kablo projesinin 5 büyük kıtaya "sektör lideri bağlantı" sağlayacağını ve yapay zeka projelerini desteklemeye yardımcı olacağını aktardı.

Meta'nın konuya ilişkin blog yazısında, "Bu proje, bu bölgelerde daha fazla ekonomik iş birliğine olanak tanıyacak, dijital katılımı kolaylaştıracak ve teknolojik gelişme için fırsatlar açacak." ifadesi kullanıldı.

Denizaltı kabloları, çeşitli dijital hizmetlere güç sağlama ve dünya çapında hızla veri aktarma olanağı sağladıkları için giderek daha da önemli hale geliyor.

KAYNAK BBC

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