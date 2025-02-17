Galatasaray Osimhen'le 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen atarken, ev sahibi ekibin tek golünü 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.

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Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazandı. Mücadelede Sarı-kırmızılı takımın gollerini 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen attı. Çaykur Rizespor'un tek sayısını 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonucun ardından derbi öncesi kritik bir galibiyete imza atan Galatasaray, puanını 63 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Seyircisinin önünde ligdeki 12. yenilgisini alan Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile zirve yolunda oldukça önemli bir maça çıkacak. Çaykur Rizespor da Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Çaykur Rizespor 1 - 2 Galatasaray

90'Karşılaşma sona erdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı

86'GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Osimhen, kafayla topu ağlara gönderdi.

78'Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Sara, ceza sahasında yükselirken yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Galatasaray, bu pozisyonda penaltı bekledi.

76'Abdülkerim Bardakcı, sol ayağıyla muhteşem bir orta kesti ama Sara, düzgün bir vuruş yapamadı ve top yandan auta gitti.

70'Galatasaray, son dakikalarda baskısını iyice artırdı.

61'Gabriel Sara, hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe muhteşem bir vuruş yaptı. Top direğin dibinden auta gitti.

54'GOL! Ali Sowe, skora dengeyi getirdi. Akintola'nın sağ çizgiden altı pasa çevirdiği topta, boş pozisyondaki Ali Sowe topu boş ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

47'GOL! Osimhen, kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi. Frankowski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Osimhen, kafayla topu ağlara gönderdi.

46'İkinci yarıya Rizespor başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

41'Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası Rizespor, kontra atağa çıktı. Abdülkadir'in pasıyla topla buluşan Ali Sowe, ceza sahası yayı üstüne kadar topu sürdü ve sağ kanattan gelen Akintola'ya topu bıraktı. Akintola'nın sağ çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

39'Direkten döndü! Galatasaray'da Torreira çıkarken topu kaybetti. Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Ali Sowe, ceza sahasına girerken sağ ayağının içiyle plase vuruşunu yaptı. Top sol direkten geri geldi.

31'Çaykur Rizespor etkili geldi. Ali Sowe'un ceza sahasına kafayla indirdiği topu Mithat aldı ve sağ ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kaleci Muslera'da kaldı.

26'Torreira, ceza yayında Ahmed Kutucu'yu topla buluşturdu. Ahmed, sağ ayağıyla şutunu çekti. Savunma topa ayak koydu.

19'Sol kanatta topu alan Mithat, ceza sahasında Ali Sowe'a ortasını göndermek istedi fakat top dışarı gitti, aut.

17'Rizespor rakip yarı alanda baskı yapıyor.

13'Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Tarık Çetin topa hakim olmayı başardı.

10'Alikulov'un müdahalesiyle yerde kalan Osimhen, kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

7'Karşılaşmanın ilk dakikalarında Galatasaray, topa daha fazla sahip oluyor. Rizespor ise hızlı ataklarla rakip kalede etkili olma arayışında.

2'Savunmanın arkasına atılan topa Rizespor savunması müdahale edemedi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, kaleci Tarık'ı geçti, açısını kaybeden Ahmed pasını Mertens'e çıkardı. Mertens'in vuruşu kalabalık Rizespor savunmasından geri geldi.

1'İlk düdük sesi geldi. Mücadele başladı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'ler

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Mosci, Højer, Mithat, Papanikolaou, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Sara, Torreira, Frankowski, Mertens, Barış Alper, Ahmed, Osimhen