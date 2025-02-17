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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı başladı.

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Güzergahta öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, otoyolun özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerin kesiminde etkili oluyor. Kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli kesimini kullanacak sürücülere, kış lastiği olmayanların yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

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