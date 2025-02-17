Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Şoför hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkisinde Emre Yıldızcan’ın kullandığı otomobil bariyere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan iş insanı İsmail Özhan Özmen yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca mevkisinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Otoyolun Nakkaş Mahallesi mevkisi Ankara istikametine ilerleyen Emre Yıldızcan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Yıldızcan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kazada yaralanan otomobildeki iş insanı İsmail Özhan Özmen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.