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Altın fiyatlarında eşi görülmemiş hareketlilik! 3 bin 200 dolar...

Altın fiyatlarında eşi görülmemiş hareketlilik! 3 bin 200 dolar...

İsviçre merkezli banka UBS, altın fiyatlarının 3 bin 200 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Joni Teves, fiyat hareketlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu belirtti.

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İsviçre merkezli banka UBS, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini güncelleyerek sarı metalin 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü. Banka, altının önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelerde dengelenmesini beklerken, bu tahmin önceki zirve öngörülerine kıyasla yukarı yönlü bir revizyon anlamına geliyor.

2025’in başlamasından bu yana yalnızca altı hafta içinde altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. UBS analistleri, güçlü piyasa iyimserliği, yatırımcıların düşük seviyelerde yeterince pozisyon almaması ve resmi sektörün yüksek talebinin bu yükselişin temel itici güçleri olduğunu belirtti.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HAREKETLİLİK"

"Henüz Şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" diyen UBS stratejisti Joni Teves, güncellenen piyasa koşulları nedeniyle bankanın tahminlerini revize ettiğini açıkladı.

Teves, altının zirve seviyeye 2025’in son çeyreğinde ulaşacağını öngörerek, "Yeni değerlendirmemiz, altının daha önce tahmin ettiğimizden daha yüksek bir seviyeye çıkacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

UBS’ye göre, 2024'te kaçırılan kısa vadeli alım fırsatları nedeniyle yatırımcılar 'carpe diem' (anı yakala) yaklaşımını benimseyerek piyasa düzeltmelerine daha hızlı tepki verebilir. Banka ayrıca, likidite sıkışıklıklarının altın rallisini daha da hızlandırabileceğine ve fiziksel talepteki artışa karşı fiyatların duyarlı hale gelebileceğine dikkat çekti.

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