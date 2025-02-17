Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i uyarmıştı haklı çıktı! Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 31 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadeleri nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Özel'in "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yargılanması ve 1 milyon liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi istendi.

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Davaya bakan İstanbul Anadolu 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Mahkeme, Özel’in ifadelerinin ağır eleştiri mahiyetinde kaldığı, kişilik haklarına saldırı olmadığına karar vererek, tazminatın ödenmemesine hükmetti.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'slogan' tartışması üzerinden, 'Bertolt Brecht'in şiiri bu, Allah’ın cahili. Ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir,' demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında konuştu. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “şiir bilmez, cahil” diyen Özgür Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine gerekçe gösterilen Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirini doğru okuyamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e, “Ziya Gökalp’in şiirini odasının bir köşesine assın, hiç değilse şiir nedir öğrenmiş olur” demişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile tartıştığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Sosyal medya hesabından Yeşilçam'dan 'Atma Ziya' repliğini içeren bir video paylaşan Kurum, Özel’in siyasette hayal ürünü açıklamalar yaptığını belirterek, "Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda ilerliyor, kendisine şifa diliyorum" dedi.

Öte yandan AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın, Kırklareli Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi acil sağlık hizmetleri istasyon binası açılışında yaptığı konuşma sosyal medyada tepkilere yol açtı.

"Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık" diyen Sarıçam, "Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın diyerek kışkırtırım" dedi.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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