İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt: Bu haftanın her anını, her gününü takip edeceğim...

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'nin gerçekleştireceği ön seçimde aday adayı olup olmayacağına ilişkin "Etkin bir şekilde bu haftanın her anını, her gününü takip edeceğim. İstişare içerisinde olacağım, başta Genel Başkan'ımızla. Diğer TBMM grubunda karar verici ve sürece katılma konusunda yetkisi olan milletvekillerimizin tamamıyla bir etkin süreç işleterek, günün sonunda cumaya kadar bir karar oluşturacağız." dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlenmesine ilişkin soru üzerine İmamoğlu, yargı sürecinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu iddia ederek, "Partimize bile göz koymuş durumdalar. Bütün bu süreçleri, milletimizin güçlü tutum ve tavrıyla, milletimizin erdemli tavrıyla, milletimizin demokrasi aşkıyla, adalete ve vicdana olan tutkusuyla… Ben, milletimizin adaletine, vicdanına, demokrasi bilincine hep güvendim, hep inandım. Hala inanıyorum. Arkamda duyduğum en büyük güç de 86 milyon insanımızın o duygularıdır." diye konuştu.

İmamoğlu, iddianamenin ve yazılanların umurunda olmadığını belirterek, "Bu bağlamda inanın, yani o iddianame ve yazılanlar vesaire, benim hiç umurumda değil. Vız gelir tırıs gider. Mesele budur, mesele bir kişidir. Mesele, süreçteki mücadelenin esas sahibidir. Mertçe yapılmayan mücadelenin sahibidir. Benim baktığım odak odur. Bu arada bahsi geçen konudaki 4 gazeteci dostumuza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yazık, günah. Bu ülkenin geleceğine yazık. Sakın milletimize ekonomiyle, üretimle, sosyal refahla ilgili cümleler kurmasınlar. Bütün sorumluları kendileridir. Böyle tutum ve tavır aldıkları sürece, ülkemizin iyi olması, düze çıkması da mümkün değildir. Nokta." ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı...

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştireceği ön seçimde aday adayı olup olmayacağı sorusuna ilişkin İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hafta, cumhurbaşkanı aday adayı olmak isteyen insanların başvuru yapması gereken bir hafta. Usulü ve yönergesi gereği, TBMM grubumuzdaki milletvekillerimizin desteği, süreci belirleyecektir. Benim durumum ortadadır. Ama milletimizin takdiri ve elbette ki parti üyelerimizin onayı, elbette ki o sürece gitmesi gerekirken, TBMM grubunda olan kıymetli milletvekillerimizin sürece dair tespitleri yol haritamızı çizecektir. Etkin bir şekilde bu haftanın her anını, her gününü takip edeceğim. İstişare içerisinde olacağım, başta Genel Başkan'ımızla. Diğer TBMM grubunda karar verici ve sürece katılma konusunda yetkisi olan milletvekillerimizin tamamıyla bir etkin süreç işleterek, günün sonunda cumaya kadar bir karar oluşturacağız. Elbette ki sürece dair, bütün dostlarımızın, var olan bütün güçlerimizin katkı sunması ve destek olması gereken bir zaman dilimindeyiz. Omuz omuza olmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. O omuz omuza olma sürecini, birbirinden güç alma sürecini de hep birlikte yaşatacağımız dönemin ilk haftasını inşallah sağlıklı bir biçimde geçireceğiz. Bu hafta içerisinde kararımızı, sizlerin huzurunda yine, paylaşırız."

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen kendisinin Divan Başkanı olduğu 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için asliye hukuk mahkemesinde açtığı davanın sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Basiretsiz, etik olmayan, zemini tamamen çürük, hiçbir sözü, hiçbir tavrı, hiçbir kişiliği muhatap almadım, almam. Bu manada, pırlanta gibi tertemiz, yarışmacı bir kurultay geçmiştir. 'Kavgalar çıkacak, gürültüler çıkacak. Asla olmaz vesaire…' dedikleri ortam, tamamen centilmence. Hatta ilk turda Sayın Özgür Özel'in birinci olarak çıkması ama oy yeter sayısı oluşmamasına rağmen ikinci tura gidilen bir seçimde, bu kadar yarışmacı CHP tarihinde yok, yani zerre, yani toz değecek bir an yaşanmamış tertemiz bir kurultayın, 1,5 sene sonrasında ortaya çıkıp, birtakım uydurma işlerle, laflarla kendine iş arayanlar boşta kalmış insanlardır. Bu manada süreci en üst seviyede, tabii ki hukuki zeminde, partimizin yetkilileri takip edecektir. Ama vicdani muhasebede benim zihnimdeki kısmı da bununla sabittir. Allah, akıl versin bu iş ve o davranışlarda bulunanlara."

"TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var, ben olsam..."

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamaları ve sonrasında başlatılan soruşturma sorusuna ise İmamoğlu, "TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Yargılanacaklar veya işte suç duyurusunda bulundular veya şu iddianame yazılacak falan... TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var, ben olsam içlerinde, konuşurum. Diğeri konuşmuyor veya öbürü konuşmuyor, siyaseten yakın… O da başını öne eğip gezecek toplumun içerisinde. Hatta gezemeyecek, kendini aldatmış olacak." şeklinde yanıt verdi.