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Morgan Stanley: Türk lirası, en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak

Morgan Stanley: Türk lirası, en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasının Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü.

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Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı.

Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Asya’nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak" denildi.

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