Vodafone sürdürülebilir stratejileriyle karbon ayak izini azaltıyor

Vodafone, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 pazarda yürüttüğü reklam ve medya faaliyetleri sonucu oluşan karbon ayak izini, bir yıl içinde üçte birden fazla azalttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, medya faaliyetleriyle ilgili sera gazı emisyonlarını sınırlayan ve azaltmak için küresel ilkeleri uygulamaya alan Vodafone, yürüttüğü medya ve reklam faaliyetleri sonucu oluşan karbon ayak izini düşürdü.

Vodafone'un ödüllü 'Sürdürülebilir Medya Programı', şirketin küresel yürüttüğü medya ve reklamcılık faaliyetleri genelindeki emisyonlarını azaltmak amacıyla Ekim 2022'de başlatıldı.

Program, şirketin, değer zinciri dahilindeki sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yarıya indirme ve 2040'a kadar net sıfır şirket olma hedefini destekliyor.

Şirketin pazarlama ve reklam ajansı Dentsu ve şirketin karbon yönetimi yazılımı sağlayıcısı Cozero işbirliğiyle 2023'te 13 pazarın, 13 farklı kanalından yürütülen dijital ve geleneksel medya faaliyetlerinin iklim üzerindeki etkisi ölçüldü.

Medya kaynaklı emisyonlar, sinema, televizyon, dergi, gazete, reklam panoları ile sosyal kanallar, video ve arama hizmetlerinin dahil olduğu dijital kanallardaki faaliyetlerin analiziyle hesaplandı.

Şirket, 2023 takvim yılında medyadaki genel faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 85'ini ölçmeyi başardı ve bu faaliyetleri kapsamında 16 bin 958 tCO2e'lik sera gazı emisyonu taban çizgisi belirledi. Bu miktar, Londra ile Cape Town arasında bir uçağın yaklaşık 3 bin 800 kez gidiş-dönüş yapmasına eş değer.

Vodafone, 2023 mali yılının 3. çeyreğinde 7 bin 311,56 tCO2e olan medya ve reklam faaliyetlerinin karbon etkisini, 2024 mali yılının 3. çeyreğinde 4 bin 855,27 tCO2e'ye düşürerek yüzde 34 (2 bin 456 tCO2e) azaltmayı başardı.

Çalışmada ayrıca, reklam gösterimlerinin bir dizi kanalda tek kişi tarafından görülmesini veya duyulmasını ele alan 'bireysel reklam etkisinin' yarattığı emisyonlar da incelendi.

Yapılan analiz, birim etki başına emisyonlar göz önünde bulundurulduğunda 'Ev Dışı Dijital' mecralar olarak sinema ve açık hava panolarının genel olarak en yoğun enerji tüketen kanallar olduğunu ortaya koydu.

Geleneksel televizyon, toplamda en fazla emisyona neden olduğu kanal olmasına rağmen, 'birim etki başına emisyon' açısından en verimli kanallardan biri olarak öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Grup Marka ve Medya Direktörü Anne Stilling, 2040'a kadar tüm değer zincirinde net sıfıra ulaşmak gibi iddialı hedefleri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Sürekli ölçütler belirleyen sektör lideri Sürdürülebilir Medya Programımız, reklam ve medya faaliyetlerimizin karbon etkisini iyileştirerek Kapsam 3 emisyonlarımızı azaltmamızda kilit rol oynayacak. Vodafone, Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) gibi kuruluşlarla iş ortaklığı yapıp deneyimlerini paylaşarak reklam sektörünün medya karbon ayak izini daha geniş çapta ölçmek ve azaltmak için tutarlı standartların geliştirilip uygulanmasına yardımcı olabilir.'