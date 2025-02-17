TOKİ 48 ilde 558 arsayı satış listesine koydu

TOKİ, çeşitli kentlerde 558 arsayı satış listesine koydu. Sadece Ege Bölgesi’ndeki 95 arsanın satışından 1 milyar 346 milyon 998 bin TL gelir bekleniyor.

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TOKİ, 48 ilde toplam 558 arsayı satışa çıkardı. İzmir’de satışa çıkarılan toplam 28 arsanın 24’ü Çeşme’de yer alırken; Bayraklı, Bornova, Dikili ve Foça’da da birer parsel satışa sunuldu. Söz konusu 28 arsanın toplam değeri 646 milyon 961 bin TL.

Bu arsalar arasında konut, pazar alanı, imalathane tesisi, belediye hizmet alanı, otopark, mesleki teknik öğretim alanı, turizm alanı, günübirlik turizm alanı ve rekreasyon alanları bulunuyor. Ayrıca plansız alanlarda da satışlar yapılacak.

İzmir’in gözde turistik merkezi Çeşme’de yapılacak olan satışlardan 386 milyon 351 bin TL’lik gelir beklenirken satışa sunulan arsalar içinde en dikkat çekeni, Çeşme Dalyan Mahallesi’nde yer alan ve denize sıfır sayılabilecek konumda bulunan 16 bin 333 metrekare büyüklüğündeki parsel oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 3. derece doğal SİT alanında yer alan ve zeytinli tarla statüsünde yer alan 862 ada 8 parsel için 204 milyon 180 bin TL bedel belirlendi. Bu parselin imar planlarında turizm ve rekreasyon alanı olarak geçtiği ifade edildi. Ege Bölgesi’nde satışa çıkarılan 95 arsadan toplam 1 milyar 346 milyon 998 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.