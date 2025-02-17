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İstanbul merkezli 10 ilde şok operasyon! 17 doktor FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde şok operasyon! 17 doktor FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) yönelik etüt hizmeti veren yurtlarla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve aktif doktorluk yapan 17 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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