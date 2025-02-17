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HABER /  POLİTİKA

CHP'de kritik süreç başlıyor! 20 milletvekilinin imzası yetiyor

CHP'de kritik süreç başlıyor! 20 milletvekilinin imzası yetiyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kritik süreci başladı.Aday adaylığı başvuruları 21 Şubat günü mesai saati bitimine kadar CHP Genel Merkezi’ne yapılabilecek.

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CHP'de cumhurbaşkanı aday adayını belirleme süreci bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen kişinin 20 milletvekilinin imzasıyla aday adayı olabilmesi gerekiyor. Başvurular 21 Şubat günü mesai saati bitimine kadar CHP Genel Merkezi’ne yapılabilecek. Bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek.

Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyeceğini açıklamıştı. Ancak yakın çevresine göre bu karar Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. 

İmamoğlu'nun adaylığı "kesin" gibi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde cumhurbaşkanı adayı olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz hafta grup toplantısında erken seçim talebini tekrar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söylemişti: "Bir erken seçim talebi var. Bizim talebimiz, YSK’nın takvimini bekleyemeyecek durumda olan milletin acısını dindirecek sandığı getirmektir."

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