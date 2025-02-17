İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezi, depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediğini duyurdu.

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İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Endimeşk olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.25'te kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiği ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı bildirildi.