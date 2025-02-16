Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydederken, Kasımpaşa’nın tek golü Fall’dan geldi. Bu galibiyetle puanını 57’ye çıkaran Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip, 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 21 ve 71. dakikalarda En-Nesyri, 53. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 62. dakikada Fall kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Antalyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Fenerbahçe 3 - 1 Kasımpaşa

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa

90'Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

78'Kasımpaşa çıkarken hatalı pas yaptı. Mert Hakan, topu tekte Dzeko'ya gönderdi. Dzeko'nun vuruşunu kaleci çıkardı.

71'GOL! En-Nesyri, Fenerbahçe'yi yeniden 3-1 öne geçirdi. Dzeko'nun savunmanın arkasına attığı pasla Nesyri, karşı karşıya kaldı ve kalecinin üstünden topu aşırtarak farkı 2'ye çıkardı.

62'GOL! Fall, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Winck'in yaptığı ortada 2 kişi arasında iyi yükselen Fall, topu direğin dibinden ağlara gönderdi.

53'GOL! Oğuz Aydın, topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür, çalımla sağ taraftan ceza sahasına girdi, pasını Oğuz Aydın'a çıkardı. Oğuz Aydın, sağ ayağının içiyle topu uzak direğin dibine çok klas bıraktı ve skoru 2-0'a getirdi.

51'Tadic, ceza sahasının hafif sağ çaprazından sol ayağının içiyle uzak direği düşündü, top az farkla dışarı gitti.

46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

35'Fenerbahçe, ön alan baskısıyla topu kaptı. Oğuz Aydın, sol çaprazdan kaleyi yokladı ama kaleci topu uzaklaştırmayı başardı.

30'Bu dakikalarda karşılaşmada tempo oldukça düştü.

21'GOL! En-Nesyri, topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Fred'in kendi sahasından attığı uzun pasta Kasımpaşa savunması topa müdahale edemedi. Yapılan büyük hata sonrası karşı karşıya kalan En-Nesyri, sol ayağıyla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi.

19'Winck'in sağ kanattan sol ayağıyla altı pasa yaptığı ortaya Da Costa, kaleci İrfan Can'dan önce ayağını soktu, top direğin dibinden auta gitti.

14'Kasımpaşa'da Rodrigues, Da Costa ve Fall, Fenerbahçe ceza sahasında küçük bir üçgen kurdu. Fall'un bıraktığı topla Rodrigues, penaltı noktasının hafif sol çaprazından kaleyi yokladı ama top direğin dibinden auta gitti.

9'Kasımpaşa etkili geldi. Hajradinovic, sol ayağıyla ceza sahası yayı önüne açılan topa gelişine vurdu. Top direğin üstünden dışarı gitti.

4'Da Costa, ceza sahasına girerken Fred'İn müdahalesiyle yerde kaldı, Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

1' Karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Giannotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelen Youssef En-Nesyri gollerini atmaya devam ediyor. Son olarak Anderlecht maçında fileleri havalandıran 27 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de ise oynadığı 21 karşılaşmada 13 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi. Son 3 lig maçında 4 gol kaydeden Faslı futbolcu, Geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı süre alamadı.

SARI-LACİVERTLİLER HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında hata yapmak istemiyor. Kadıköy'de oynanılacak karşılaşmayı kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini almayı amaçlıyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Fenerbahçe 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde oynadığı 22 karşılaşmada 17 galibiyet alan Kanarya, 3 maçı berabere tamamlarken, 2 kez de mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM SINIRDA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de 2 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kasımpaşa maçında kart görmeleri durumunda Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı-kırmızılılar karşısında forma giyemeyecek.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 6 futbolcu kadroda yer almıyor. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail, Çağlar ve Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, 24. haftada oynanacak karşılaşmada süre alamayacak. Bireysel çalışmalara başlayan Livakovic ise hazır olmadığı için yedek kulübesinde yer alacak.

BURAK YILMAZ KULÜBEDE YOK

Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa göreve Burak Yılmaz'ı getirdi. Ligde oynanan son 2 karşılaşmada takımın başında yer alan genç çalıştırıcı, bu maçları kazanmasını bildi. Ligde son hafta oynanan Rizespor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçını tribünden takip edecek.

KASIMPAŞA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de uzun süredir mücadele eden Kasımpaşa, bu sezon oynadığı son 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 31 puanla 8. sırada yer alan İstanbul ekibi, ligde çıktığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Süper Lig'de bugüne kadar 43 defa karşılaşan Fenerbahçe ile Kasımpaşa 44. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 35'ini sarı-lacivertliler kazanırken, Kasımpaşa ise sadece 4 defa galip gelebildi. 4 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.