Erzurum’da hava sıcaklığı -26’ya düştü

Erzurum ve çevresinde sıcaklıklar -26°C'ye kadar düşerken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yaptı. Palandöken Dağı'nda kar kalınlığı 148 cm'ye ulaşırken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi de bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Erzurum’un Tekman ilçesi -26°C ile en düşük sıcaklıkla dikkat çekerken, Karaçoban -24,9°C, Köprüköy -24,2°C ve Pasinler ise -23,3°C sıcaklıklarla soğuk bir gündem yaşadı. Uzmanlar, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olmasını beklerken, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olaylarının yanı sıra, sis ve pus hadisesinin de görülebileceği uyarısında bulundu.

DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Erzurum ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyredebileceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak, bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat çekilerek, “Bölgemizdeki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, ayrıca genel olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Palandöken Dağı’ndaki kar kalınlığının 148 cm'ye ulaşması, bölgedeki kayak merkezlerinin karla kaplı olduğunu ve kış turizmi açısından oldukça elverişli bir ortam sunduğunu gösteriyor. Ancak bu kadar yoğun kar birikintisi, aynı zamanda çığ riski ve yol kapanmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini de ortaya koyuyor.