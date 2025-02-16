Trump-Putin neden Suudi Arabistan'da görüşecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Savaşı'na son verme konusunu Suudi Arabistan'da görüşebileceğini söyledi. Savaşın bitirilmesine yönelik bu görüşmeler için neden Suudi Arabistan’ı işaret etti?

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için anlaştığını açıklamış ve buna dair görüşmelerin Suudi Arabistan’da yapılacağını duyurmuştu.

TRUMP GÖRÜŞMEK İÇİN NEDEN SUUDİ ARABİSTAN’I SEÇTİ?

Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nün Başkan Yardımcısı Paul Salem, "Suudi Arabistan Trump-Putin görüşmesi için mantıklı bir seçim çünkü tarafsız bir ülke" açıklamasını yaptı.

Salem, Avrupa’nın Ukrayna Savaşı’nda taraf tutması nedeniyle görüşmenin Avrupa ülkelerinde yapılamayacağını söyledi. Suudi Arabistan, ayrıca Putin’le güven ve çıkar ilişkisi içerisinde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmadı.

Bu nedenle Putin, tutuklanma endişesi olmadan Suudi Arabistan'a seyahat edebilir. Bunlara ek olarak Suudi Arabistan, Zelenski ve Putin’i çeşitli vesilelerle ağırladı ve iki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşması için çaba sarf etti. Bu bağlamda Cidde’de uluslararası bir toplantı düzenledi.

Putin-Trump görüşmesinin Suudi Arabistan'da olmasının bir diğer nedeni de petrol olarak değerlendirildi. ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi ve onu Suudi Arabistan ve Rusya izliyor. Trump ve Putin zirvesinin sadece Ukrayna’daki savaşı bitirmeye değil, aynı zamanda küresel petrol fiyatları ve ekonomik işbirliğine de odaklanması bekleniyor