İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği, kentin hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'un hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Perşembe-cuma kar var

Kentte devam eden yağışların, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Salı günü kuvvetli yağışların yerini, çarşamba karla karışık yağmura ve yükseklerde kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Kentte, perşembe ve cuma günlerinin ise aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.