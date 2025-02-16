Ardahan'da termometreler eksi 22 derecede

Doğu Anadolu’da kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor. Ardahan'da gece sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve aşırı soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ardahan'da gece hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düşerken, Kars, Sarıkamış, Muş ve Hakkari’de ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede bazı araçlar dondu, nehirler ve göletler buz tuttu.

ARDAHAN’DA SICAKLIK EKSİ 22 DERECEYE DÜŞTÜ

Ardahan’da sıcaklık eksi 22 dereceye kadar geriledi. Soğuk hava nedeniyle yollar ve kaldırımlar buz tuttu, Kura Nehri’nin yüzeyi kalın bir buz tabakasıyla kaplandı. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, sürücüler ise yollarda oluşan gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

KARS VE SARIKAMIŞ’TA BUZLANMA VE DON OLAYLARI YAŞANDI

Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 16 dereceye düştü. Soğuk havanın etkisiyle bazı araçlar çalışmadı, göletler tamamen buz tuttu. Sarıkamış’ta ise sıcaklık eksi 20 dereceye kadar geriledi. Çatılarda ve ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluşurken, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye ve branda örtmek zorunda kaldı. Özellikle sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

MUŞ VE HAKKARİ’DE KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Son günlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 250 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çabalar sonucu 246 köy yolunu açarken, kalan 4 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari’de ise iki gün önce kapanan 284 yerleşim yerinden 283’ünün yolu açıldı. Ancak Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrası yolu çığ riski nedeniyle açılamadı.

Karla mücadele ekipleri, ulaşıma açılan yollarda genişletme ve buzlanmayı önleme çalışmalarını sürdürüyor.

YÜKSEKOVA’DA YOĞUN SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde çatılarda buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Bölgedeki vatandaşlar, soğuk havanın günlük yaşamı zorlaştırdığını, özellikle ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.